Україна сама вирішуватиме, в який момент сідати за стіл переговорів з рф - Макрон

Цитата

“Поки в Україні йде війна і приносить щодня жертви і страждання, як я вже запевняв президента Зеленського, у наших переговорах — ми зробимо все необхідне для того, щоб Україна могла сама обирати свою долю. І саме Україна вирішуватиме, в який момент вона буде припиняти війну, в який момент сідатиме за стіл переговорів. І кожен раз, коли я мав переговори з президентом Зеленським, я виходив з цього: Україна вирішуватиме, на яких умовах вона буде відбудовувати мир”, — сказав Макрон.

Деалі

З його слів, президент Володимир Зеленський зробив все необхідне для того, щоб відстоювати мир в Україні.

“У цих трагічних умовах я хочу процитувати український гімн: „Ще не вмерла України ні слава ні воля“. Саме ці слова особливо звучать у цьому трагічному контексті. Україна буде вільною, ще не вмерла ні слава ні воля”, — додав французський лідер.

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Нагадаємо

Раніше сьогодні радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, якщо росія хоче відновити діалог з Україною, вона має підкріплювати свої слова діями — у зокрема, припинити вогонь і відвести свої війська.

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