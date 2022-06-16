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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Арахамія заявив, що розмовляє з росіянами "один-два рази на тиждень"

Арахамія заявив, що розмовляє з росіянами "один-два рази на тиждень"

Київ • УНН

 • 194628 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Глава української делегації на переговорах з росією, нардеп Давид Арахамія повідомив, що він та його колеги кілька разів на тиждень спілкуються з російськими переговірниками, і що розв'язану росією війну доведеться закінчувати “компромісом”. Українського чиновника цитує Axios, пише УНН.

Деталі

Хоча офіційні переговори поставлені на паузу, Арахамія заявив, що він і його команда розмовляють по телефону зі своїми російськими колегами “один чи два рази на тиждень”, щоб перевірити ситуацію, хоча “обидві сторони чітко розуміють, що зараз немає місця для переговорів”.

Він сказав, що після військових злочинів росіян у таких містах, як Буча та Маріуполь, “усередині країни виникла зворотна реакція на ідею переговорів із росією” (по Axios), але також зазначив, що війну доведеться закінчувати шляхом “компромісу”.

Арахамія сказав також, що росія значною мірою захищена від санкцій завдяки високим цінам на нафту, але у повною мірою відчує їх наслідки через три-чотири роки.

“Питання в тому, чи будемо ми (Україна — ред.) все ще тут через три або чотири роки, щоб насолодитися шоу”, — додав він.

Нагадаємо

Раніше сьогодні радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, якщо росія хоче відновити діалог з Україною, вона має підкріплювати свої слова діями — у зокрема, припинити вогонь і відвести свої війська.

Українські Національні Новини

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