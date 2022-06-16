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Арахамия заявил, что разговаривает с россиянами “один-два раза в неделю”

Арахамия заявил, что разговаривает с россиянами “один-два раза в неделю”

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Глава украинской делегации на переговорах с россией, нардеп Давид Арахамия сообщил, что он и его коллеги несколько раз в неделю общаются с российскми переговорщиками, и что развязанную россией войну придется заканчивать “компромиссом”. Украинского чиновника цитирует Axios, пишет УНН.

Детали

Хотя официальные переговоры поставлены на паузу, Арахамия заявил, что он и его команда разговаривают по телефону со своими российскими коллегами “один или два раза в неделю”, чтобы проверить ситуацию, хотя “обе стороны четко понимают, что сейчас нет места для переговоров”.

Он сказал, что после военных преступлений россиян в таких городах, как Буча и Мариуполь, “внутри страны возникла обратная реакция на идею переговоров с россией” (по Axios), но также отметил, что войну придется заканчивать путем “компромисса”.

Арахамия сказал также, что россия в значительной степени защищена от санкций благодаря высоким ценам на нефть, но в полной мере ощутит их последствия через три-четыре года.

“Вопрос в том, будем ли мы (Украина — ред.) все еще здесь через три или четыре года, чтобы насладиться шоу”, — добавил он.

Напомним

Ранее сегодня советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что, если россия хочет возобновить диалог с Украиной, она должна подкреплять свои слова действиями — в частности, прекратить огонь и отвести свои войска.

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