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Шольц после визита в Украину заявил, что говорить с путиным «абсолютно необходимо»

Шольц после визита в Украину заявил, что говорить с путиным «абсолютно необходимо»

Киев • УНН

 • 207069 просмотра

КИЕВ. 17 червня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц на следующий же день после визита в Украину заявил о важности прямых переговоров с российским диктатором владимиром путиным, пишет УНН.

Цитата

«Абсолютно необходимо говорить с путиным», — сказал Шольц, которого цитирует Bild, в пятницу в телеинтервью Немецкому агентству печати.

«Я буду продолжать это делать, как и президент Франции», - сообщил канцлер.

Детали

По его словам, Шольц, к примеру, мог бы сказать путину: «пожалуйста, поймите, что никакого продиктованного мира не будет».

«И если вы думаете, что можете украсть землю, а затем надеяться, что времена изменятся, и все вернётся на круги своя, то вы ошибаетесь», - сказал канцлер.

Добавим

16 июня в украинской столице президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Иоганнис встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После визита в СМИ появилась информация о том, что во время визита в Киев главы государств и правительств Франции, Германии, Италии могли призывать Зеленского к переговорам с российским диктатором владимиром путиным.

В Офисе Президента Украины такие сообщения опровергают.

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