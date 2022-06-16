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Шольц: росія веде війну "з немислимою жорстокістю"

Шольц: росія веде війну "з немислимою жорстокістю"

Київ • УНН

 • 218403 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час відвідування київського передмістя Ірпеня висловив своє потрясіння збитками, завданими війною рф проти України, пише УНН.

Цитата

"Як і Буча, Ірпінь давно став символом немислимої жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування в цьому місті є нагадуванням про те, що війна повинна закінчитися", - написав Шольц у Twitter.

Деталі

При цьому n-tv зазначає, що Шольц зауважив: "Жахливо, що ця війна приносить з погляду руйнувань".

"Постраждали мирні жителі, зруйновано будинки. Зруйновано ціле місто, де взагалі не було військової інфраструктури". Це багато говорить "про жорстокість російської агресивної війни, яка просто спрямована на руйнування та завоювання", — сказав канцлер ФРН. росія веде війну "з величезною жорстокістю, не зважаючи на людське життя", цитує політика телеканал.

Макрон, який разом з Шольцем та лідерами Італії та Румунії також побував в Ірпені, написав повідомлення у Twitter українською мовою.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти", - зазначив Макрон.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Доповнення

В українській столиці президент Франції Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським.

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