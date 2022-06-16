Шольц: росія веде війну "з немислимою жорстокістю"

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"Як і Буча, Ірпінь давно став символом немислимої жорстокості російської війни, безглуздого насильства. Жорстокі руйнування в цьому місті є нагадуванням про те, що війна повинна закінчитися", - написав Шольц у Twitter.

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При цьому n-tv зазначає, що Шольц зауважив: "Жахливо, що ця війна приносить з погляду руйнувань".

"Постраждали мирні жителі, зруйновано будинки. Зруйновано ціле місто, де взагалі не було військової інфраструктури". Це багато говорить "про жорстокість російської агресивної війни, яка просто спрямована на руйнування та завоювання", — сказав канцлер ФРН. росія веде війну "з величезною жорстокістю, не зважаючи на людське життя", цитує політика телеканал.

Макрон, який разом з Шольцем та лідерами Італії та Румунії також побував в Ірпені, написав повідомлення у Twitter українською мовою.

"Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти", - зазначив Макрон.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY

Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і сліди варварства. А також героїзм українок та українців, які зупинили російську армію, коли вона йшла на Київ. Україна чинить опір. Вона має бути здатною перемогти. pic.twitter.com/tabIWxiKKG

Доповнення

В українській столиці президент Франції Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським.