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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зеленський розпочав зустріч із лідерами Франції, ФРН, Італії та Румунії

Зеленський розпочав зустріч із лідерами Франції, ФРН, Італії та Румунії

Київ • УНН

 • 117082 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. В українській столиці президент Франції Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Фото оприлюднило BFM TV, пише УНН.

Цитата

"Еммануеля Макрона вітав Володимир Зеленський невдовзі після полудня цього четверга у Маріїнському палаці. Двоє чоловіків разом із німецьким, італійським та румунським лідерами проведуть з фізичною присутністю переговори разом вперше з початку російського вторгнення 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули до Києва.

Після приїзду чотири лідери ЄС відвідали зруйнований російськими окупантами Ірпінь під Києвом.

Українські Національні Новини

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