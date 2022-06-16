Зеленський розпочав зустріч із лідерами Франції, ФРН, Італії та Румунії

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"Еммануеля Макрона вітав Володимир Зеленський невдовзі після полудня цього четверга у Маріїнському палаці. Двоє чоловіків разом із німецьким, італійським та румунським лідерами проведуть з фізичною присутністю переговори разом вперше з початку російського вторгнення 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули до Києва.

Після приїзду чотири лідери ЄС відвідали зруйнований російськими окупантами Ірпінь під Києвом.