Зеленський розпочав зустріч із лідерами Франції, ФРН, Італії та Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В українській столиці президент Франції Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським. Фото оприлюднило BFM TV, пише УНН.
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"Еммануеля Макрона вітав Володимир Зеленський невдовзі після полудня цього четверга у Маріїнському палаці. Двоє чоловіків разом із німецьким, італійським та румунським лідерами проведуть з фізичною присутністю переговори разом вперше з початку російського вторгнення 24 лютого", - йдеться у повідомленні.
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16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс прибули до Києва.
Після приїзду чотири лідери ЄС відвідали зруйнований російськими окупантами Ірпінь під Києвом.