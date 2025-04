До Києва приїхали чотири лідери ЄС: до Макрона, Шольца і Драгі приєднався президент Румунії

Цитата

"Сьогодні у Києві з моїми європейськими колегами канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку та повну солідарність із Президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна російська агресія має припинитися!" - зазначив Йоганніс.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі уже в Києві.

Речник уряду ФРН це підтвердив у Twitter, вказавши: "Канцлер Олаф Шольц щойно прибув у Київ у супроводі президента Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Маріо Драгі та президента Клауса Йоганніса. Вони хочуть надіслати сильний сигнал підтримки та солідарності Президенту України Володимиру Зеленському і народу України в ці тяжкі часи".

.@Bundeskanzler Scholz just arrived in #Kiev accompanied by @EmmanuelMacron, @Palazzo_Chigi Draghi and @KlausIohannis. They want to send a strong signal of support and solidarity to president @ZelenskyyUa and the people of Ukraine in these dire times. pic.twitter.com/IyE2TNGKEF

— Steffen Hebestreit (@RegSprecher) June 16, 2022

In Kyiv today with my European colleagues Chancellor @OlafScholz, President @EmmanuelMacron and PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022