Зеленский начал встречу с лидерами Франции, ФРГ, Италии и Румынии

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"Эммануэля Макрона приветствовал Владимир Зеленский вскоре после полудня в четверг в Мариинском дворце. Двое мужчин вместе с немецким, итальянским и румынским лидерами проведут с физическим присутствием переговоры вместе впервые с начала российского вторжения 24 февраля", - говорится в сообщении.

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16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис прибыли в Киев.

По приезде четыре лидера ЕС посетили разрушенный российскими оккупантами Ирпень под Киевом.