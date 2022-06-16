Позже стало известно, что сегодня в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Иоганнис.
Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в разрушенный российскими оккупантами Ирпень в Киевской области, информирует УНН.
Детали
Лидеры трех стран ЕС своими глазами увидели последствия "русского мира".
Напомним
Визит Макрона, Шольца и Драги проходит накануне принятия решения о кандидатстве Украины в ЕС и саммита НАТО в Мадриде.