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19:03 • 2399 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 53891 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 96844 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 74066 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52973 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72988 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66273 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105321 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119354 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126186 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень

Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень

Киев • УНН

 • 485646 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в разрушенный российскими оккупантами Ирпень в Киевской области, информирует УНН.

Детали

Лидеры трех стран ЕС своими глазами увидели последствия "русского мира".

Напомним

Визит Макрона, Шольца и Драги проходит накануне принятия решения о кандидатстве Украины в ЕС и саммита НАТО в Мадриде.

Позже стало известно, что сегодня в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Иоганнис.

Украинские Национальные Новости

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