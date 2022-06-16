Згодом стало відомо, що сьогодні до Києва прибув і президент Румунії Клаус Йоганніс.
Макрон, Шольц і Драгі прибули в Ірпінь
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули у зруйнований російськими окупантами Ірпінь на Київщині, інформує УНН.
Деталі
Лідери трьох країн ЄС на власні очі побачили наслідки "русского мира".
Нагадаємо
Візит Макрона, Шольца та Драгі відбувається напередодні ухвалення рішення про кандидатство України в ЄС та саміту НАТО у Мадриді.