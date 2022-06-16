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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 50162 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 85677 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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10:23 • 93220 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 103113 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 99663 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 88771 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 92910 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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31 березня, 18:26 • 172913 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

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Макрон, Шольц і Драгі прибули в Ірпінь

Макрон, Шольц і Драгі прибули в Ірпінь

Київ • УНН

 • 485649 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули у зруйнований російськими окупантами Ірпінь на Київщині, інформує УНН.

Деталі

Лідери трьох країн ЄС на власні очі побачили наслідки "русского мира".

Нагадаємо

Візит Макрона, Шольца та Драгі відбувається напередодні ухвалення рішення про кандидатство України в ЄС та саміту НАТО у Мадриді.

Згодом стало відомо, що сьогодні до Києва прибув і президент Румунії Клаус Йоганніс.

Українські Національні Новини

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