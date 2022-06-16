Макрон, Шольц і Драгі прибули в Ірпінь

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Лідери трьох країн ЄС на власні очі побачили наслідки "русского мира".

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Візит Макрона, Шольца та Драгі відбувається напередодні ухвалення рішення про кандидатство України в ЄС та саміту НАТО у Мадриді.