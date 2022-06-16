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Шольц: россия ведет войну "с немыслимой жестокостью"

Шольц: россия ведет войну "с немыслимой жестокостью"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц во время посещения киевского пригорода Ирпеня выразил свое потрясение ущербом, причиненным войной рф против Украины, пишет УНН.

Цитата

"Как и Буча, Ирпень давно стал символом немыслимой жестокости российской войны, бессмысленного насилия. Жестокие разрушения в этом городе напоминают о том, что война должна закончиться", - написал Шольц в Twitter.

Детали

При этом n-tv отмечает, что Шольц заметил: "Ужасно, что эта война приносит с точки зрения разрушений".

"Пострадали мирные жители, разрушены дома. Разрушен целый город, где вообще не было военной инфраструктуры". Это много говорит "о жестокости российской агрессивной войны, которая просто направлена ​​на разрушение и завоевание", — сказал канцлер ФРГ. россия ведет войну "с величайшей жестокостью без оглядки на человеческую жизнь", цитирует политика телеканал.

Макрон, который вместе с Шольцем и лидерами Италии и Румынии также побывал в Ирпене, написал сообщение в Twitter на украинском языке.

"Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, которые остановили российскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить", - отметил Макрон.

#Irpin ist wie #Butscha längst ein Symbol für die unvorstellbare Grausamkeit des russischen Kriegs geworden, für sinnlose Gewalt. Die brutale Zerstörung in dieser Stadt ist ein Mahnmal - dieser Krieg muss zu Ende gehen. pic.twitter.com/DEPZUfh9OY

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 16, 2022

Ирпень в Украине. Мы видели опустошенный город и следы варварства. А также героизм украинок и украинцев, остановивших русскую армию, когда она шла на Киев. Украина сопротивляется. Она должна быть способна победить. pic.twitter.com/tabIWxiKKG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Дополнение

В украинской столице президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Италии Марио Драги, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом встретились с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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