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13:44 • 28742 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44545 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 45921 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23577 просмотра

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Шольц считает, что восстановление Украины может стать делом поколений

Шольц считает, что восстановление Украины может стать делом поколений

Киев • УНН

 • 188117 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Восстановление Украины требует огромных финансовых усилий, это может стать делом поколений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед правительством в среду, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

"Украина нуждается в плане Маршала для восстановления", - отметил канцлер, добавив, что пригласил президента Зеленского на саммит Большой Семерки, чтобы обсудить детали этого плана.

Детали

Во время визита в разрушенный войной Ирпень на прошлой неделе Шольц сказал, что местный уровень разорения напомнил ему Германию после Второй мировой войны.

По мнению Шольца, россия и Украина все еще далеки от переговоров, потому что владимир путин до сих пор "верит в мир под диктовку".

Напомним

Канцлер Германии во время посещения киевского пригорода Ирпеня выразил свое потрясение ущербом, нанесенным войной рф против Украины.

Также Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине прибудет вовремя. Шольц также добавил, что для этого Украине будет предоставлен приоритет в очереди поставок оружия.

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