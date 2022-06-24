Восстановление государства с нуля: в Мининфраструктуры объяснили, какие составляющие будут охватывать план восстановления Украины после победы в войне

По словам представителя ведомства, речь идет о фундаменте, который был заложен при строительстве государства в советские времена. Учитывая тот факт, что Украина стремительно движется в Европейский Союз, и 23 июня официально стала кандидатом в члены ЕС, ее восстановление будет касаться, в частности, экономической и социальной сфер.

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“Следует детально анализировать многие слои в отношении демографической, экономической и социальной ситуаций. То есть, как мы видим этот регион после восстановления, и тогда, возможно, вместо трех сел, которые были разрушены с тремя школами, и заполненые на 30%, можно сделать отдельную, более насыщенную территориальную громаду и восстановить одну школу”, – объяснил замминистра на примере.

Детали

Украина претерпевала изменений на протяжении всего своего существования. Чем ближе государство было к Европе, тем сильнее изменялась его экономическая карта. “Поэтому мы понимаем, что план восстановления не предусматривает “разрушено три школы – надо отстроить три школы” – это немного неверно. Этот план – не просто “копи-паст” из реестра поврежденного имущества. Это значительно большая работа, которая будет проводиться”, – добавил Комирный.

Государственные деятели и эксперты разных стран дискутируют о сроках восстановления Украины после победы над российской агрессией. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц в недавнем заявлении выразил мнение, что восстановление Украинского государства требует огромных финансовых усилий и может стать делом поколений.

Архитекторы считают, что на восстановление разрушенных россией украинских населенных пунктов понадобится до 10 лет.

В свою очередь, украинская власть на этом этапе не может спрогнозировать конкретные сроки, в которые должна уложиться при восстановлении. Как заявил Комирный, срок один – как можно скорее.

“Мы понимаем, что людям нужно иметь жилье. Необходимо, чтобы как можно скорее заработала экономика. Это зависит от многих факторов, которые сейчас прогнозировать просто не можем. Все зависит от того, насколько большие средства будут заходить донорские, и все остальное”, – констатирует замминистра.

Важным остается тот фактор, что фактически невозможно рассчитать точное количество средств, которые необходимо будет инвестировать в восстановление Украины. Однако глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер предположил, что восстановление Украины после российского вторжения может обойтись более чем в 1 триллион евро.

Вместе с тем, Комирный пояснил, что цифра ущерба и разрушенных объектов увеличивается ежедневно. Пока война еще не завершена, невозможно точно сказать, сколько денег понадобится для восстановления государства.

“Офис Президента, Гарант, и все министры ежедневно проводят совещания по привлечению иностранных партнеров. Мы с вами слышим в СМИ, что каждая страна готова нам помогать. От них многое будет зависеть. То спонсорство, которое нам готовы предоставить, не только ускорит восстановление, но и поможет нам построить новое государство, где будет более высокий уровень жизни, экономика и другие аспекты нашего существования. Фактически мы начнем с нуля, где не будет советского фундамента, а будет европейская, свободная Украина”, – резюмировал Комирный.

Дополнение

Как писал УНН, Европейский Союз разработал план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро. Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, получившее в распоряжение восьмистраничный проект решения, сообщило, что ЕС потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для приближения и будущего вступления страны в Евросоюз.