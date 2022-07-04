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Конференція щодо відновлення України відкривається у Лугано

Конференція щодо відновлення України відкривається у Лугано

Київ • УНН

 • 120864 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Конференція щодо відновлення України відкривається сьогодні, 4 липня, у швейцарському Лугано, пише УНН.

Деталі

Участь у заході, як очікується, візьмуть делегації з близько 40 країн, вони планують розробити так званий план Маршалла для України.

Президент Володимир Зеленський напередодні казав про активну підготовку до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії.

"Перший її день – у понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи", - зазначив Глава держави у відеозверненні.

Від України до Лугано прибуде делегація за участю Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови МЗС Дмитра Кулеби. Володимир Зеленський, як очікується, підключиться через відеозв'язок.

Триватиме конференція 4-5 липня. Розпочнеться з приїзду учасників і прийому Дениса Шмигаля владою країни з 11 години за місцевим часом.

О 13:30 очікується церемонія відкриття.

Україна представить масштабний план відбудови, окремі засідання стосуватимуться також боротьби з корупцією та реформи самоврядування.

Українські Національні Новини

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