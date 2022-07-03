Допомога Євросоюзу на відновлення України після війни може перевищити 500 мільярдів євро - Bloomberg

Повідомляється, що наступного тижня, 4-5 липня на донорській конференції у швейцарському місті Лугано Україна презентуватиме масштабний проект відновлення країни. За даними Bloomberg план складається із близько 2000 сторінок. У ньому буде представлений широкий перелік проектів у галузі інфраструктури та безпеки, інвестицій у клімат та цифрову економіку, а також у диверсифікацію енергетичних ресурсів.

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«Офіційні особи Європейського Союзу заявили, що блок із 27 членів, який минулого місяця офіційно визнав Україну кандидатом, внесе основну частину загальної фінансової допомоги, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро (523 мільярди доларів)», - йдеться у повідомленні.

Джерела Bloomberg повідомили на умовах анонімності, що український уряд опрацював проект із донорами, включаючи ЄС, які нададуть відгуки найближчими місяцями.

«Європейська комісія, виконавчий орган блоку, вивчає варіанти фінансування, що включають гранти та позики, хоча подробиць мало, а офіційні особи не поспішають висувати оцінки, доки вирує війна. Однією з можливостей є спільне запозичення на ринках, аналогічне механізму збору коштів для фонду відновлення після пандемії ЄС», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна у Лугано в Швейцарії представить національний погляд на відновлення.

У Мінінфраструктурі пояснили, які складові охоплюватимуть план відновлення України після перемоги у війні.