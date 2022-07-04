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Восстановление Украины: стала известна программа мероприятий конференции в Лугано

Восстановление Украины: стала известна программа мероприятий конференции в Лугано

Киев • УНН

 • 266353 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня в швейцарском Лугано начнется конференция по восстановлению Украины. Украинская делегация представит проект соответствующего плана и видение послевоенного развития страны. Что именно в программе мероприятия, которое будет проходить 4-5 июля, сообщает УНН.

Первый день конференции

В первый день конференции по восстановлению Украины среди прочего вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров представит детальный план цифрового восстановления Украины и будут обсуждены рамочные условия для активизации отношений с международными экономическими организациями.

Так, 4 июля в 13:30 по местному времени (14:30 по Киеву) состоится церемония открытия, которая ознаменует официальное начало конференции по восстановлению Украины в Лугано. Президент Швейцарии Игнацио Кассис поздравит всех участников в своем родном городе Лугано и официально откроет URC2022. Президент Украины Зеленский обратится к участникам в режиме видеоконференции из Киева.

В 14:00 (15:00 по Киеву) состоится панель относительно основ устойчивого восстановления в Украине. Вступительные речи произнесут президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Чехии Петер Фиала. Основной докладчик – Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Также среди спикеров, в частности, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, вице-президент ЕИБ Тереза ​​Червинска, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Следующая панель запланирована на 16 часов (17:00 по Киеву). Она разделена на три темы: «Восстановление экономики», «Восстановление человеческого капитала», «Цифровая трансформация для восстановления».

Первая тема будет посвящена будущему экономическому восстановлению Украины. Обсуждаться будут рамочные условия для активизации отношений с международными экономическими организмами. Среди спикеров от Украины руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Национального совета по восстановлению, нардеп Даниил Гетманцев.

При обсуждении второй темы участники дискуссии акцентируют внимание на влиянии войны на общество, на том, как международное сообщество может поддержать население Украины в процессе восстановления. Среди спикеров, в частности: Первая леди Украины Елена Зеленская, администратор Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер, региональный директор ВБ по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Панельная дискуссия «Цифровая трансформация для восстановления» очертит роль цифровизации в процессе восстановления Украины. Вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров представит детальный план цифрового обновления Украины.

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В 17:30 (18:30 по Киеву) начнется панель «Восстановление инфраструктуры». Она осветит масштабы разрушения инфраструктуры в результате войны и наметит способы их восстановления. Среди спикеров, в частности: министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, министр инфраструктуры Александр Кубраков и исполняющий обязанности управляющего директора Европейского инвестиционного банка Маркус Бернд.

Также в 17:30 (18:30 по Киеву) будет панель «Восстановление окружающей среды и достижение энергетической безопасности». Она оценит масштабы негативного влияния войны на окружающую среду и население Украины. Участники дискуссии будут обсуждать новые модели охраны окружающей среды во время экономического, социального и инфраструктурного обновления Украины. Среди спикеров, в частности министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец.

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Второй день конференции

5 июля с 8:30 до 10:20 (с 9:30 до 11:20 по Киеву) состоятся сессия заявлений государств и международных организаций. На этом заседании всем приглашенным государствам (на уровне заместителей министров) и международным организациям (на уровне руководителей организаций) будет предоставлена ​​возможность изложить свои предложения по планам и процессу восстановления Украины. Среди модераторов: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и заместитель главы миссии посольства Швейцарии в Украине Симон Пиду.

10:40–11:20 (11:40-12:20 по Киеву) – заключительное заседание. Будет представлен итоговый документ URC2022 «Декларация Лугано». Среди спикеров: Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и президент Швейцарии Конфедерации Игнацио Кассис.

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