У п’яти областях підготовлено технічну і проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів – Шмигаль

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"Зараз в 5 областях вже підготовлено технічну і проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів. Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів. Люди повинні бачити, що всюди, де це можливо, йде відбудова", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Кабінет Міністрів погодив виділення 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Окрім того, Кабінет міністрів України виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці.