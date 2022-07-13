Зима близько: уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю пересувних котелень, дизель-генераторів й насосних станцій

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"Уряд сьогодні виділив 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою", - написав Шмигаль у Telegram.

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За його словами, ідеться про закупівлю пересувних котелень, дизельних генераторів, систем очищення води, насосних станцій і про багато інших речей, які будуть потрібні на екстрений випадок.

"Ми розуміємо, що російська армія — це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", — підкреслив Шмигаль.

Крім того, уряд на виїзному засіданні в Чернігівській області 13 липня створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами.

"Штаб працюватиме по всій країні, а до його роботи будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловість, урядовці. Наша мета — максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об’єктів усієї інфраструктури, зокрема житла для українців", — наголосив Прем’єр-міністр.

Загалом Уряд вже розподілив по регіонах 2,3 млрд грн, аби терміново відновити критичну інфраструктуру.

Як відзначив Шмигаль, зараз у 5 областях вже підготовлено технічну й проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів: "Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів. Люди повинні бачити, що всюди, де це можливо, йде відбудова".

Доповнення

Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

Додамо

Шмигаль повідомляв, що в Україні вже почали готуватися до опалювального сезону. Зокрема, роблять запаси модульних котелень, генераторів для електроенергії та очищувачів для питної води.



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