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Зима близько: уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю пересувних котелень, дизель-генераторів й насосних станцій

Зима близько: уряд виділив 1,4 млрд грн на закупівлю пересувних котелень, дизель-генераторів й насосних станцій

Київ • УНН

 • 123403 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Кабінет Міністрів погодив виділення 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою. Про це повідомляє прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"Уряд сьогодні виділив 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

За його словами, ідеться про закупівлю пересувних котелень, дизельних генераторів, систем очищення води, насосних станцій і про багато інших речей, які будуть потрібні на екстрений випадок.

"Ми розуміємо, що російська армія — це терористи, які свідомо знищують критичну інфраструктуру, об’єкти водо-, електро- й теплопостачання. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", — підкреслив Шмигаль.

Крім того, уряд на виїзному засіданні в Чернігівській області 13 липня створив Оперативний штаб із забезпечення країни будівельними матеріалами.

"Штаб працюватиме по всій країні, а до його роботи будуть залучені представники всіх областей, будівельники, промисловість, урядовці. Наша мета — максимально швидка та ефективна відбудова пошкоджених об’єктів усієї інфраструктури, зокрема житла для українців", — наголосив Прем’єр-міністр.

Загалом Уряд вже розподілив по регіонах 2,3 млрд грн, аби терміново відновити критичну інфраструктуру.

Як відзначив Шмигаль, зараз у 5 областях вже підготовлено технічну й проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів: "Це котельні, школи, дитячі садочки, лікарні, житлові й адміністративні будівлі та багато інших інфраструктурних об’єктів. Люди повинні бачити, що всюди, де це можливо, йде відбудова".

Доповнення

Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

Додамо

Шмигаль повідомляв, що в Україні вже почали готуватися до опалювального сезону. Зокрема, роблять запаси модульних котелень, генераторів для електроенергії та очищувачів для питної води.

Генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявляв, що наступна зима очікується найскладнішою за всю історію.

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