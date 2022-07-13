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Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці

Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці

Київ • УНН

 • 152489 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Кабінет міністрів України виділить майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці. Про це повідомляє прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"Під час візиту на Чернігівщину відвідали місцеву ТЕЦ, яку російські терористичні війська свідомо розбомбили в березні. Тут зруйновано 15 об’єктів. Пошкодження дійсно суттєві, тому Уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

За його словами, також уряд виділяє 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ.

"Обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів. Ці кошти від Уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону. Як і обіцяли, будемо робити все, аби українці по всій країні мали тепло, воду та світло", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що в Україні вже почали готуватися до опалювального сезону. Зокрема, роблять запаси модульних котелень, генераторів для електроенергії та очищувачів для питної води.

Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявляв, що наступна зима очікується найскладнішою за всю історію.

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