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Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге

Киев • УНН

 • 152486 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Кабинет министров Украины выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.

Цитата

"Во время визита на Черниговщину посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому Правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупку для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой", - написал Шмигаль в Telegram.

Детали

По его словам, также правительство выделяет 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ.

"Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов. Эти средства от Правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона. Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет", – сообщил Шмигаль.

Дополнение

Шмигаль сообщал, что в Украине уже начали готовиться к отопительному сезону. В частности, производят запасы модульных котельных, генераторов для электроэнергии и очистителей для питьевой воды.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что следующая зима ожидается самой сложной за всю историю.

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