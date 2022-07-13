Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Кабинет министров Украины выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.
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"Во время визита на Черниговщину посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому Правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупку для этой теплоцентрали. Благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут с теплом этой зимой", - написал Шмигаль в Telegram.
Детали
По его словам, также правительство выделяет 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ.
"Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов. Эти средства от Правительства позволят теплоцентралям оперативно провести ремонты и запуститься как раз до отопительного сезона. Как и обещали, будем делать все, чтобы украинцы по всей стране имели тепло, воду и свет", – сообщил Шмигаль.
Дополнение
Шмигаль сообщал, что в Украине уже начали готовиться к отопительному сезону. В частности, производят запасы модульных котельных, генераторов для электроэнергии и очистителей для питьевой воды.
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