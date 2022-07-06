Ця зима очікується найскладнішою за всю історію - директор ГТС України

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«Уряд прийняв рішення, що Нафтогаз повинен створити запас газу в підземці на наступну зиму в обсязі 19 млрд кубічних метрів. Наразі там трохи більше ніж 11 млрд кубічних метрів. Ситуація складна, але Кабмін ретельно займається питанням підготовки до зими. Це стосується і запасів вугілля, і підготовки електростанцій. Очікується, що ця зима стане найскладнішою за всю історію, так як країна знаходиться в стані війни з російською федерацією. Проте, якщо не буде пошкоджень інфраструктури, 19 млрд кубічних метрів газу в підземці буде достатньо, аби пережити зиму», – зазначив Макогон.

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Він також додав, що наразі Україна створює потужності для імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини. Зараз імпорт збільшився майже в два рази, із 20 млн до 54 млн кубічних метрів на добу.

«Власного видобутку поки не достатньо, аби покрити потреби держави. До війни Україна споживала близько 30 млрд кубічних метрів на рік, а видобувала – 20 млрд. Проте наразі суттєво зменшилося і споживання. Ми очікуємо, що воно буде на рівні 21-22 млрд кубічних метрів», – повідомив Макогон.

Нагадаємо

В уряді закликали, що до наступного опалювального сезону потрібно підготуватись "по-дорослому", зокрема, впроваджуючи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверима, дахами, під’їздами.