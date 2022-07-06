Эта зима ожидается самой сложной за всю историю - директор ГТС Украины

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«Правительство приняло решение, что Нафтогаз должен создать запас газа в подземке на следующую зиму в объеме 19 млрд кубических метров. Сейчас там чуть больше 11 млрд кубических метров. Ситуация сложная, но Кабмин усердно занимается вопросом подготовки к зиме. Это касается и запасов угля, и подготовки электростанций. Ожидается, что эта зима станет самой сложной за всю историю, поскольку страна находится в состоянии войны с российской федерацией. Однако, если не будет повреждений инфраструктуры, 19 млрд кубических метров газа в подземке будет достаточно, чтобы пережить зиму», – отметил Макогон.

Детали

Он также добавил, что в настоящее время Украина создает мощности для импорта газа из Венгрии, Польши и Словакии. Сейчас импорт увеличился почти в два раза, с 20 млн до 54 млн кубометров в сутки.

«Собственной добычи пока недостаточно, чтобы покрыть потребности государства. До войны Украина потребляла около 30 млрд кубических метров в год, а добывала – 20 млрд. Однако существенно уменьшилось и потребление. Мы ожидаем, что оно будет на уровне 21-22 млрд кубических метров», – сообщил Макогон.

Напомним

В правительстве призвали к следующему отопительному сезону подготовиться "по-взрослому", в частности, внедряя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами.