Запасаємося котельнями та генераторами: Шмигаль про підготовку до опалювального сезону

Деталі

"Ми створюємо відповідний запас модульних котелень, які можна швидко привозити й розгортати. Робимо запас спеціальних генераторів для електроенергії та запас очищувачів для питної води. Ми готуємося до опалювального сезону, але треба розуміти, що швидко відновити централізоване теплопостачання там, де розбиті великі теплоелектростанції, буде складно", –зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що на такий випадок прописані всі процедури, які погоджено з органами місцевого самоврядування. Усі питання опалювального сезону, за його словами, контролюють Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство енергетики – створено відповідний штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Також Шмигаль повідомив, що в України на сьогодні підписано угод на встановлення модульних будинків для майже 15 тисяч сімей.

Нагадаємо

3 липня у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України.

Денис Шмигаль повідомив, що Україна має домовленності з міжнародними партнерами щодо отримання до кінця року 29 млрд доларів США на відбудову.