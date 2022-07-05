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Запасаємося котельнями та генераторами: Шмигаль про підготовку до опалювального сезону

Запасаємося котельнями та генераторами: Шмигаль про підготовку до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 113687 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. В Україні вже почали готуватися до опалювального сезону. Зокрема, роблять запаси модульних котелень, генераторів для електроенергії та очищувачів для питної води. Про це під час брифінгу в межах Конференції відновлення України в Лугано повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує УНН.

Деталі

"Ми створюємо відповідний запас модульних котелень, які можна швидко привозити й розгортати. Робимо запас спеціальних генераторів для електроенергії та запас очищувачів для питної води. Ми готуємося до опалювального сезону, але треба розуміти, що швидко відновити централізоване теплопостачання там, де розбиті великі теплоелектростанції, буде складно", –зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що на такий випадок прописані всі процедури, які погоджено з органами місцевого самоврядування. Усі питання опалювального сезону, за його словами, контролюють Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство енергетики – створено відповідний штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Також Шмигаль повідомив, що в України на сьогодні підписано угод на встановлення модульних будинків для майже 15 тисяч сімей.

Нагадаємо

3 липня у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України.

Денис Шмигаль повідомив, що Україна має домовленності з міжнародними партнерами щодо отримання до кінця року 29 млрд доларів США на відбудову.

Українські Національні Новини

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