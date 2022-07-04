Жодних лазівок для рф: Шмигаль назвав пріоритети у питанні санкційного тиску
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Під час безпекового діалогу на полях конференції у швейцарському Лугано прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль назвав три пріоритети у питанні санкційного тиску на росію, зокрема це закриття лазівок для обходу обмежень, передає УНН.
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"Цивілізований світ має забути про "business-as-usual" із росією. Безпека європейського континенту неподільно пов’язана з Україною. Історія сучасної Європи сьогодні пишеться в Україні", - написав Шмигаль у Telegram.
Деталі
За словами прем'єр-міністра, під час безпекового діалогу на полях Конференції відновлення він наголосив на трьох пріоритетах, на яких пропонує Україна зосередитися партнерам у питанні санкційного тиску:
· цілеспрямованість галузевих санкцій щодо енергетики, фінансів та торгівлі.
· введення чергових персональних санкцій проти олігархів, вищих державних службовців та керівників державних підприємств.
· закриття лазівок, які росія використовує для обходу обмежень.
"Надзвичайно актуальним питанням залишається конфіскація заморожених російських активів для передачі на відновлення України. Розраховуємо на ухвалення партнерами відповідних змін до законодавства", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
Україна презентує у Лугано національний погляд на відбудову країни.
Європейський Союз може покрити основну частину загальної фінансової допомоги Україні на повоєнну відбудову, яка може перевищити 500 млрд євро.