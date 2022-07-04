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Никаких лазейок для рф: Шмыгаль назвал приоритеты в вопросе санкционного давления

Никаких лазейок для рф: Шмыгаль назвал приоритеты в вопросе санкционного давления

Киев • УНН

 • 109486 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Во время диалога безопасности на полях конференции в швейцарском Лугано премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три приоритета в вопросе санкционного давления на россию, в частности это закрытие лазейок для обхода ограничений, передает УНН.

Цитата

"Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с россией. Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной. История современной Европы сегодня пишется в Украине", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По словам премьер-министра, во время диалога безопасности на полях Конференции восстановления он отметил три приоритета, на которых предлагает Украина сосредоточиться партнерам в вопросе санкционного давления:

· целенаправленность отраслевых санкций в отношении энергетики, финансов и торговли.

· введение очередных персональных санкций против олигархов, высших государственных служащих и руководителей государственных предприятий.

· закрытие лазейок, которые россия использует для обхода ограничений.

"Чрезвычайно актуальным вопросом остается конфискация замороженных российских активов для передачи на восстановление Украины. Рассчитываем на принятие партнерами соответствующих изменений в законодательство", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Украина представит в Лугано национальный взгляд на восстановление страны.

Европейский Союз может покрыть основную часть общей финансовой помощи Украине на послевоенное восстановление, которая может превысить 500 млрд евро.

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