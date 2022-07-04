Никаких лазейок для рф: Шмыгаль назвал приоритеты в вопросе санкционного давления
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Во время диалога безопасности на полях конференции в швейцарском Лугано премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три приоритета в вопросе санкционного давления на россию, в частности это закрытие лазейок для обхода ограничений, передает УНН.
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"Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с россией. Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной. История современной Европы сегодня пишется в Украине", - написал Шмыгаль в Telegram.
Детали
По словам премьер-министра, во время диалога безопасности на полях Конференции восстановления он отметил три приоритета, на которых предлагает Украина сосредоточиться партнерам в вопросе санкционного давления:
· целенаправленность отраслевых санкций в отношении энергетики, финансов и торговли.
· введение очередных персональных санкций против олигархов, высших государственных служащих и руководителей государственных предприятий.
· закрытие лазейок, которые россия использует для обхода ограничений.
"Чрезвычайно актуальным вопросом остается конфискация замороженных российских активов для передачи на восстановление Украины. Рассчитываем на принятие партнерами соответствующих изменений в законодательство", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
Украина представит в Лугано национальный взгляд на восстановление страны.
Европейский Союз может покрыть основную часть общей финансовой помощи Украине на послевоенное восстановление, которая может превысить 500 млрд евро.