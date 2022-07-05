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Україна має домовленості про отримання 29 мільярдів на відновлення - Шмигаль

Україна має домовленості про отримання 29 мільярдів на відновлення - Шмигаль

Київ • УНН

 • 865764 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Україна має домовленності з міжнародними партнерами щодо отримання до кінця роки 29 млрд доларів США на відбудову. Про це на пресконференції у Лугано заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

«Ми сьогодні говоримо про те, що відновлення буде коштувати дорого. Ми говоримо про те, що основним джерелом цих сотень мільярдів мають бути російські конфісковані активи», - сказав Шмигаль.

З його слів, має бути також і допомога партнерів Україні, і хороший приклад такої допомоги – це ленд-ліз зі сторони США, макрофінансова підтримка зі сторони ЄС, допомога всіх наших партнерів, пільгові кредити і гранти від міжнародних фінансових організацій тощо.

«На сьогоднішній день до кінця року ми маємо домовленості про 29 млрд (дол.) – це те, що вже домовлено і підписано – для нашої країни», - повідомив Прем'єр.

Нагадаємо

Напередодні Шмигаль повідомив, що план відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

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