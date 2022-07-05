Україна має домовленості про отримання 29 мільярдів на відновлення - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Україна має домовленності з міжнародними партнерами щодо отримання до кінця роки 29 млрд доларів США на відбудову. Про це на пресконференції у Лугано заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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«Ми сьогодні говоримо про те, що відновлення буде коштувати дорого. Ми говоримо про те, що основним джерелом цих сотень мільярдів мають бути російські конфісковані активи», - сказав Шмигаль.
З його слів, має бути також і допомога партнерів Україні, і хороший приклад такої допомоги – це ленд-ліз зі сторони США, макрофінансова підтримка зі сторони ЄС, допомога всіх наших партнерів, пільгові кредити і гранти від міжнародних фінансових організацій тощо.
«На сьогоднішній день до кінця року ми маємо домовленості про 29 млрд (дол.) – це те, що вже домовлено і підписано – для нашої країни», - повідомив Прем'єр.
Нагадаємо
Напередодні Шмигаль повідомив, що план відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.