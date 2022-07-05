Україна має домовленості про отримання 29 мільярдів на відновлення - Шмигаль

Цитата

«Ми сьогодні говоримо про те, що відновлення буде коштувати дорого. Ми говоримо про те, що основним джерелом цих сотень мільярдів мають бути російські конфісковані активи», - сказав Шмигаль.

З його слів, має бути також і допомога партнерів Україні, і хороший приклад такої допомоги – це ленд-ліз зі сторони США, макрофінансова підтримка зі сторони ЄС, допомога всіх наших партнерів, пільгові кредити і гранти від міжнародних фінансових організацій тощо.

«На сьогоднішній день до кінця року ми маємо домовленості про 29 млрд (дол.) – це те, що вже домовлено і підписано – для нашої країни», - повідомив Прем'єр.

Нагадаємо

Напередодні Шмигаль повідомив, що план відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.