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Украина имеет договоренности о получении 29 миллиардов на восстановление - Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина имеет договоренности с международными партнерами по получению до конца года 29 млрд долларов США на восстановление. Об этом на пресс-конференции в Лугано заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"Мы сегодня говорим о том, что восстановление будет стоить дорого. Мы говорим о том, что основным источником этих сотен миллиардов должны быть российские конфискованные активы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, должна быть также помощь партнеров Украине, и хороший пример такой помощи – это ленд-лиз со стороны США, макрофинансовая поддержка со стороны ЕС, помощь всех наших партнеров, льготные кредиты и гранты от международных финансовых организаций и тому подобное.

«На сегодняшний день до конца года мы имеем договоренности о 29 млрд (долл.) – это то, что уже договорено и подписано – для нашей страны», – сообщил Премьер.

Напомним

Накануне Шмигаль сообщил, что план восстановления Украины в результате российской агрессии уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.

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