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План відновлення України оцінили в 750 млрд доларів, платити їх має росія - Шмигаль

План відновлення України оцінили в 750 млрд доларів, платити їх має росія - Шмигаль

Київ • УНН

 • 161344 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. План відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції в Лугано, пише УНН.

Цитата

«Хто має заплатити за План Відновлення, який вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів? Ми вважаємо, що ключовим джерелом відновлення мають бути конфісковані активи росії та російських олігархів», - сказав прем'єр-міністр.

Деталі

З його слів, російська влада розв'язала цю криваву війну, вони спричинили ці масштабні руйнування і вони мають понести за це відповідальність.

«Заморожені активи за різними оцінками складають від 300 до 500 млрд доларів. Частина країн вже почали процеси не лише замороження, але і конфіскації цих активів», - зазначив Шмигаль

Він також окремо зауважив, що прямі інфраструктурні збитки Україні складають 100 млрд доларів.

«Сьогодні прямі інфраструктурні збитки нашій державі складають 100 млрд доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, більше 200 лікарень, 1000 км газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій, і кожен об'єкт ми рахуємо, під кожен об'єкт буде проект відбудови», - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо

Як писав УНН, сьогодні у швейцарському Лугано стартувала конференція з відновлення України. Українська делегація представить проект відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

Українські Національні Новини

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