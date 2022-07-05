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Запасаемся котельными и генераторами: Шмыгаль о подготовке к отопительному сезону

Запасаемся котельными и генераторами: Шмыгаль о подготовке к отопительному сезону

Киев • УНН

 • 113681 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Украине уже начали готовиться к отопительному сезону. В частности, делают запасы модульных котельных, генераторов для электроэнергии и очистителей для питьевой воды. Об этом во время брифинга в рамках Конференции восстановления Украины в Лугано сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

"Мы создаем соответствующий запас модульных котельных, которые можно быстро привозить и разворачивать. Делаем запас специальных генераторов для электроэнергии и запас очистителей для питьевой воды. Мы готовимся к отопительному сезону, но надо понимать, что быстро восстановить централизованное теплоснабжение там, где разбиты большие теплоэлектростанции, будет сложно", – отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что на такой случай прописаны все процедуры, согласованные с органами местного самоуправления. Все вопросы отопительного сезона, по его словам, контролируют Министерство развития общин и территорий и Министерство энергетики – создан соответствующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Также Шмыгаль сообщил, что у Украины на сегодня подписаны соглашения на установку модульных домов для почти 15 тысяч семей.

Напомним

3 июля в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины.

Денис Шмыгаль сообщил, что Украина имеет договоренности с международными партнерами по получению до конца года 29 млрд долларов США на восстановление.

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