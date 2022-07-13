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Зима близко: правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку передвижных котельных, дизель-генераторов и насосных станций

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Кабинет Министров согласовал выделение 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить людей теплом и водой. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.

Цитата

"Правительство сегодня выделило 1,4 млрд грн на приобретение запаса резервного оборудования и материалов, которые в случае разрушения инфраструктуры помогут обеспечить людей теплом и водой", – написал Шмигаль в Telegram.

Детали

По его словам, речь идет о закупке передвижных котельных, дизельных генераторов, систем очистки воды, насосных станций и о многих других вещей, которые потребуются на экстренный случай.

"Мы понимаем, что российская армия — это террористы, сознательно уничтожающие критическую инфраструктуру, объекты водо-, электро- и теплоснабжения. Мы готовимся ко всем возможным сценариям", — подчеркнул Шмигаль.

Кроме того, правительство на выездном заседании в Черниговской области 13 июля создало Оперативный штаб по обеспечению страны строительными материалами.

"Штаб будет работать по всей стране, а к его работе будут привлечены представители всех областей, строители, промышленность, чиновники. Наша цель — максимально быстрое и эффективное восстановление поврежденных объектов всей инфраструктуры, в частности жилья для украинцев" , — подчеркнул Премьер-министр.

В целом Правительство уже распределило по регионам 2,3 млрд грн, чтобы срочно восстановить критическую инфраструктуру.

Как отметил Шмигаль, сейчас в 5 областях уже подготовлена ​​техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов: "Это котельные, школы, детские сады, больницы, жилые и административные здания и многие другие инфраструктурные объекты. Люди должны видеть, что всюду, где это возможно, идет восстановление".

Дополнение

Правительство выделит почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

Добавим

Шмигаль сообщал, что в Украине уже начали готовиться к отопительному сезону. В частности, производят запасы модульных котельных, генераторов для электроэнергии и очистителей для питьевой воды.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что следующая зима ожидается самой сложной за всю историю.

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