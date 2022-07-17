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В Украине из-за полномасштабного вторжения России 800 тысяч человек нуждаются в жилье

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Украинцы подали уже более 250 тысяч информационных сообщений о разрушенных или поврежденных домах – то есть сейчас в стране уже 800 тысяч человек нуждаются в жилье. Об этом сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, передает УНН со ссылкой на прессслужбу «Слуги народа».

Шуляк сообщила, что в Украине уже 800 тысяч человек нуждаются в жилье.

Она рассказала, что приоритетность восстановления определяют руководители областных военных администраций. И выразила надежду, что именно восстановление жилья для украинцев станет главным направлением восстановления.

Цитата

«Руководители областных военных администраций обладают полным перечнем разрушений, понимают, что необходимо восстанавливать в первую очередь. Хотелось бы, чтобы это были дома наших граждан. Видим очень большую потребность в жилье: через Дия и ЦНАП граждане подали уже 250 тысяч заявок о разрушенном или поврежденном жилье. Надеюсь, что главы ОВА будут определять его восстановление приоритетом», – сказала Шуляк.

Детали

По ее словам, кроме того, необходимо восстанавливать объекты социальной инфраструктуры, подчеркнула она. В частности, – учебные заведения в деоккупированных областях, чтобы налаживать там образовательный процесс с 1 сентября.

«Еще один приоритет – вся инженерная и транспортная инфраструктура. За это лето максимально восстанавливаются поврежденные дороги, будут сделаны временные переправы, чтобы не было проблем с сообщением между населенными пунктами», – отметила Шуляк.

Шуляк добавила, что для полноценного восстановления домов людей и восстановления разрушенной инфраструктуры Украина надеется на помощь международных партнеров – и желающих приобщиться среди них все больше.

«Например, Правительство Эстонии взяло шефство над Житомирской областью и уже выделило 15 крупных проектов, связанных с транспортной инфраструктурой и социальной сферой. В частности, уже начинаются работы над строительством детсада в городе Овруч», – рассказала Шуляк.

Дополнение

Прем’ер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что в Украине сейчас в пяти областях уже подготовлена ​​техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов.

Добавим

4–5 июля в швейцарском Лугано состоялась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект плана и видения послевоенного развития страны.

В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на пути восстановления. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны. Восстановление будет происходить с учетом перспектив евроинтеграции Украины.

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