Рада підтримала можливість списання кредитів на знищене під час війни майно

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"Сьогодні Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7441-1 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, які втратили майно у зв’язку з веденням бойових дій", - зазначив Гетманцев.

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Раніше нардеп повідомляв, що цим законопроєктом "залежно від місцезнаходжнення майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або "заморожено" до отримання передбачених законодавством компенсацій, або прощено (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль)".

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом, зокрема, уточнюються норми Податкового кодексу України щодо визначення суми боргу (кредиту) платника податку за кредитом, що підлягає прощенню (анулюванню).

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За інформацією Гетманцева, цей законопроект передбачає: