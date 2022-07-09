Рада поддержала возможность списания кредитов на уничтоженное во время войны имущество
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховная Рада проголосовала за основу законопроект №7441-1 о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения вследствие вооруженной агрессии рф. Об этом сообщил народный депутат, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, потерявших имущество в связи с ведением боевых действий", - отметил Гетманцев.
Детали
Ранее нардеп сообщал, что этим законопроектом "в зависимости от местонахождение имущества и возможности официальной фиксации повреждений определяются действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате которых кредит будет либо "заморожен" до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо прощено (в случае, когда разрушено единственное жилье заемщика или его единственный автомобиль)".
Согласно пояснительной записке, законопроектом, в частности, уточняются нормы Налогового кодекса Украины по определению суммы долга (кредита) плательщика налога по кредиту, подлежащему прощению (аннулированию).
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По информации Гетманцева, этот законопроект предусматривает:
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- установление, что сумма долга плательщика налога по кредиту, подлежащего прощению согласно нормам законопроекта, не включается в общий месячный налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц;
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- установление, что безнадежной задолженностью признается задолженность заемщика по кредиту, что подлежит прощению согласно законопроекту, что обеспечит равновесное значение прощенных сумм для кредитора;
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- установление случаев и признаков, по которым заемщик может обратиться к кредитору с заявлением о приостановлении уплаты денежного обязательства по договору потребительского кредита;
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- уточнение видов имущества, являющегося предметом залога по кредитам, подлежащим заморозке или прощению;
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- разграничение кредитов на подлежащие заморожению и подлежащие прощению;
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- охват предусмотренными законопроектом процедурами жилищного имущества, которое было приобретено не в кредит у финансового учреждения, а с рассрочкой или отсрочкой платежей непосредственно у застройщика;
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- определение порядка сообщения и подтверждения заемщиком (его представителем) кредитору о статусе разрушенного или поврежденного имущества;
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- установление порядка действий кредитора при получении заявления заемщика в зависимости от статуса имущества.
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- предусмотрение механизма компенсации кредитору прощенных заемщику сумм.
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