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Рада поддержала возможность списания кредитов на уничтоженное во время войны имущество

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховная Рада проголосовала за основу законопроект №7441-1 о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения вследствие вооруженной агрессии рф. Об этом сообщил народный депутат, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, потерявших имущество в связи с ведением боевых действий", - отметил Гетманцев.

Детали

Ранее нардеп сообщал, что этим законопроектом "в зависимости от местонахождение имущества и возможности официальной фиксации повреждений определяются действия как заемщиков, так и кредиторов, в результате которых кредит будет либо "заморожен" до получения предусмотренных законодательством компенсаций, либо прощено (в случае, когда разрушено единственное жилье заемщика или его единственный автомобиль)".

Согласно пояснительной записке, законопроектом, в частности, уточняются нормы Налогового кодекса Украины по определению суммы долга (кредита) плательщика налога по кредиту, подлежащему прощению (аннулированию).

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По информации Гетманцева, этот законопроект предусматривает:

  • установление, что сумма долга плательщика налога по кредиту, подлежащего прощению согласно нормам законопроекта, не включается в общий месячный налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц;
  • установление, что безнадежной задолженностью признается задолженность заемщика по кредиту, что подлежит прощению согласно законопроекту, что обеспечит равновесное значение прощенных сумм для кредитора;
  • установление случаев и признаков, по которым заемщик может обратиться к кредитору с заявлением о приостановлении уплаты денежного обязательства по договору потребительского кредита;
  • уточнение видов имущества, являющегося предметом залога по кредитам, подлежащим заморозке или прощению;
  • разграничение кредитов на подлежащие заморожению и подлежащие прощению;
  • охват предусмотренными законопроектом процедурами жилищного имущества, которое было приобретено не в кредит у финансового учреждения, а с рассрочкой или отсрочкой платежей непосредственно у застройщика;
  • определение порядка сообщения и подтверждения заемщиком (его представителем) кредитору о статусе разрушенного или поврежденного имущества;
  • установление порядка действий кредитора при получении заявления заемщика в зависимости от статуса имущества.
  • предусмотрение механизма компенсации кредитору прощенных заемщику сумм.
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