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В Україні розробили методику визначення збитків за зруйноване майно підприємств через війну

В Україні розробили методику визначення збитків за зруйноване майно підприємств через війну

Київ • УНН

 • 118644 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністерство економіки України спільно з Фондом державного майна завершили розробку методики визначення збитків, завданих підприємствам внаслідок агресії росії. Про це повідомляє Мінекономіки, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що документ призначений для розрахунку суб’єктами господарювання таких категорій втрат:

розміру реальних збитків своєму майну. Йдеться про нерухоме та рухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, транспортні засоби, товарно-матеріальні запаси тощо, знищені або пошкоджені внаслідок бойових дій;
упущеної вигоди, яку підприємство втратило через неможливість продовження діяльності;
розміру витрат, необхідних для відновлення майна та майнових прав, що зазнали руйнівного впливу внаслідок збройної агресії.

Цитата

«Оцінка здійснюватиметься незалежними експертами на підставі вихідних даних (документів підприємства, в яких містяться характеристики майна), результатів огляду постраждалого об’єкта (або фото-, відеоматеріалів, супутникових знімків), а також на основі даних про ринкову вартість подібного майна», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для підтвердження факту знищення об’єктів внаслідок військової агресії підприємцям необхідно буде підготувати пакет документів.

«Збитки, визначені за методикою, можуть бути використані для відкриття кримінальних проваджень проти агресора, подання постраждалими суб’єктами господарювання заяв на компенсацію, а також для позовів до міжнародних судових інстанцій», - інформує Мінекономіки.

Наразі проект методики оприлюднений для обговорення на сайті Міністерства економіки України. Ознайомитись з текстом можна тут.

Доповнення

Внаслідок вторгнення рф на підприємствах України загинуло 152 працівники 13 липня повідомлялося, що в Україні зараз у п’яти областях вже підготовлено технічну і проектну документацію для відбудови 1700 об’єктів.

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