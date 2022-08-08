В Украине разработали методику определения убытков за разрушенное имущество предприятий из-за войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство экономики Украины совместно с Фондом государственного имущества завершили разработку методики определения ущерба, причиненного предприятиям вследствие агрессии россии. Об этом сообщает Минэкономики, передает УНН.
Детали
Сообщается, что документ предназначен для расчета субъектами хозяйствования таких категорий потерь:
размера реального ущерба своему имуществу. Речь идет о недвижимом и движимом имуществе, объектах незавершенного строительства, транспортных средствах, товарно-материальных запасах и т.п., уничтоженных или поврежденных в результате боевых действий;
упущенной выгоды, которую предприятие потеряло из-за невозможности продолжения деятельности;
размера расходов, необходимых для восстановления имущества и имущественных прав, испытавших разрушительное влияние вследствие вооруженной агрессии.
Цитата
«Оценка будет осуществляться независимыми экспертами на основании исходных данных (документов предприятия, в которых содержатся характеристики имущества), результатов обзора пострадавшего объекта (или фото-, видеоматериалов, спутниковых снимков), а также на основе данных о рыночной стоимости подобного имущества», – говорится в сообщении.
Отмечается, что для подтверждения факта уничтожения объектов в результате военной агрессии предпринимателям необходимо будет подготовить пакет документов.
«Ущерб, определенный по методике, может быть использован для открытия уголовных производств против агрессора, подачи пострадавшими субъектами хозяйствования заявлений на компенсацию, а также для исков к международным судебным инстанциям», - информирует Минэкономики.
В настоящее время проект методики обнародован для обсуждения на сайте Министерства экономики Украины. Ознакомиться с текстом можно здесь.
Дополнение
В результате вторжения рф на предприятиях Украины погибли 152 работника 13 июля сообщалось, что в Украине сейчас в пяти областях уже подготовлена техническая и проектная документация для восстановления 1700 объектов.