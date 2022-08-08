Внаслідок вторгнення рф на підприємствах України загинуло 152 працівники

Цитата

"З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 243 випадки травмування та/або смерті працівників, більшість з яких групові. Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії постраждали 515 працівників (+26 за останній тиждень), 152 з них загинули", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільша кількість потерпілих зареєстрована:

- у Києві – 86 постраждалих, 28 з яких травмовані смертельно;

- у Миколаївській області – 69 постраждалих, 26 смертельно;

- на Донеччині – 50 постраждалих, 10 смертельно;

- на Дніпропетровщині – 49 постраждалих, 11 смертельно;

- у Харківській області – 39 постраждалих, 8 смертельно;

- у Вінницькій області – 31 постраждалий, 10 смертельно;

- у Запорізькій області– 31 постраждалий, 3 смертельно;

- у Чернігівській області – 28 постраждалих, 8 смертельно;

- у Київській області – 24 постраждалих, 11 смертельно;

- у Сумській області – 22 постраждалих, 8 смертельно.

Цитата

“Потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я, крім одноразових допомог, також забезпечуються Фондом щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності. Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників”, – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Станом на середину липня внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинув 41 рятувальник.