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Внаслідок вторгнення рф на підприємствах України загинуло 152 працівники

Внаслідок вторгнення рф на підприємствах України загинуло 152 працівники

Київ • УНН

 • 67304 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії на українських підприємствах загинули 152 працівники, постраждало – 515. Про це інформує Фонд соціального страхування, пише УНН.

Цитата

"З початку війни внаслідок бойових дій на підприємствах України зафіксовано 243 випадки травмування та/або смерті працівників, більшість з яких групові. Під час виконання трудових обов’язків через збройну агресію росії постраждали 515 працівників (+26 за останній тиждень), 152 з них загинули", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільша кількість потерпілих зареєстрована:

- у Києві – 86 постраждалих, 28 з яких травмовані смертельно;

- у Миколаївській області – 69 постраждалих, 26 смертельно;

- на Донеччині – 50 постраждалих, 10 смертельно;

- на Дніпропетровщині – 49 постраждалих, 11 смертельно;

- у Харківській області – 39 постраждалих, 8 смертельно;

- у Вінницькій області – 31 постраждалий, 10 смертельно;

- у Запорізькій області– 31 постраждалий, 3 смертельно;

- у Чернігівській області – 28 постраждалих, 8 смертельно;

- у Київській області – 24 постраждалих, 11 смертельно;

- у Сумській області – 22 постраждалих, 8 смертельно.

Цитата

“Потерпілі зі стійкою втратою працездатності упродовж усього життя або до повного відновлення здоров’я, крім одноразових допомог, також забезпечуються Фондом щомісячними страховими виплатами, які у повному обсязі компенсують їм втрачений заробіток відповідно до ступеня втрати працездатності. Також одноразові грошові допомоги і щомісячні страхові виплати призначаються для членів сімей загиблих працівників”, – ідеться у повідомленні.

Доповнення

Станом на середину липня внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинув 41 рятувальник.

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