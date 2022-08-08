В результате вторжения рф на предприятиях Украины погибли 152 работника

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"С начала войны в результате боевых действий на предприятиях Украины зафиксировано 243 случая травмирования и/или смерти работников, большинство из которых групповые. Во время выполнения трудовых обязанностей из-за вооруженной агрессии россии пострадали 515 работников (+26 за последнюю неделю), 152 из них погибли", – говорится в сообщении.

Детали

Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано:

– в Киеве – 86 пострадавших, 28 из которых травмированы смертельно;

– в Николаевской области – 69 пострадавших, 26 смертельно;

– в Донецкой области – 50 пострадавших, 10 смертельно;

– в Днепропетровской области – 49 пострадавших, 11 смертельно;

– в Харьковской области – 39 пострадавших, 8 смертельно;

– в Винницкой области – 31 пострадавший, 10 смертельно;

– в Запорожской области– 31 пострадавший, 3 смертельно;

– в Черниговской области – 28 пострадавших, 8 смертельно;

– в Киевской области – 24 пострадавших, 11 смертельно;

– в Сумской области – 22 пострадавших, 8 смертельно.

Цитата

“Потерпевшие с устойчивой потерей трудоспособности на протяжении всей жизни или до полного восстановления здоровья, кроме одноразовой помощи, также обеспечиваются Фондом ежемесячными страховыми выплатами, которые в полном объеме компенсируют им утраченный заработок в соответствии со степенью потери трудоспособности. Также одноразовые денежные пособия и ежемесячные страховые выплаты предназначаются для членов семей погибших работников”, – говорится в сообщении.

Дополнение

По состоянию на середину июля в результате полномасштабного вторжения рф в Украину погиб 41 спасатель.