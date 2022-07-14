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Внаслідок вторгнення рф в Україні загинув 41 рятувальник

Внаслідок вторгнення рф в Україні загинув 41 рятувальник

Київ • УНН

 • 107036 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні загинув 41 рятувальник. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький, інформує УНН.

Деталі

"Внаслідок повномасштабного вторгнення росії загинув 41 рятувальник, ще 134 травмовано, 6 – в полоні. Знищено та пошкоджено 1,5 тисячі техніки ДСНС, 50 будівель рятувальників знищено, 190 – пошкоджено", – сказав Вітовецький.

Він додав, що піротехніки ДСНС щодня проводять роботу з розмінуванню території та ліквідації наслідків обстрілів. Лише за минулу добу вони знешкодили 626 боєприпасів та обстежили 60 гектарів.

"З початку війни фахівці ДСНС знешкодили майже 160 тисяч вибухонебезпечних предметів та боєприпасів, в тому числі 2 тисячі авіабомб. Обстежено та очищено територію площею в понад 4 тисячі гектарів, потенційно небезпечною та забрудненою лишається територія в понад 220 тисяч квадратних кілометрів", – розповів Вітовецький.

Нагадаємо

З початку вторгнення росія випустила по Україні 630 ракет типу "Іскандер" і "Калібр".

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