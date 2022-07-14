В результате вторжения рф в Украине погиб 41 спасатель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине погиб 41 спасатель. Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, информирует УНН.
Детали
"В результате полномасштабного вторжения россии погиб 41 спасатель, еще 134 травмированы, 6 – в плену. Уничтожено и повреждено 1,5 тысяч техники ГСЧС, 50 зданий спасателей уничтожено, 190 – повреждено", – сказал Витовецкий.
Он добавил, что пиротехники ГСЧС ежедневно проводят работу по разминированию территории и ликвидации последствий обстрелов. Только за прошлые сутки обезвредили 626 боеприпасов и обследовали 60 гектаров.
"С начала войны специалисты ГСЧС обезвредили почти 160 тысяч взрывоопасных предметов и боеприпасов, в том числе 2 тысячи авиабомб. Обследована и очищена территория площадью более 4 тысяч гектаров, потенциально опасной и загрязненной остается территория более 220 тысяч квадратных – рассказал Витовецкий.
Напомним
С начала вторжения россия выпустила по Украине 630 ракет типа "Искандер" и "Калибр".