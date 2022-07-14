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З початку вторгнення росія випустила по Україні 630 "Іскандерів" та "Калібрів" – Генштаб

З початку вторгнення росія випустила по Україні 630 "Іскандерів" та "Калібрів" – Генштаб

Київ • УНН

 • 131995 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росія завдала по Україні 630 ударів крилатими ракетами типу “Іскандер” та “Калібр”. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

“Від початку збройної агресії противником нанесено 630 ударів крилатими ракетами типу “Іскандер” та “Калібр” по території нашої країни”, – повідомив Громов.

Деталі

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні бойових дій на сході України. На Київському, Волинському та Житомирському напрямках ситуація протягом тижня суттєво не змінилася. 

Громов також зазначив, що ймовірність проведення наступу з території білорусі та вторгнення білоруських військ – залишається низькою. Однак не відкидають, що сили спецпідрозділів спеціальних операцій республіки білорусь з аналогічними підрозділами збройних сил росії і приватними військовими можуть здійснити низку провокацій на кордонах з Україною, насамперед у гомельській та брестській областях.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія випустила по Україні 2960 ракет.

Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що удари росіян по цивільних об’єктах – це не помилки точності ракет, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України.

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