С начала вторжения россия выпустила по Украине 630 "Искандеров" и "Калибров" – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россия нанесла по Украине 630 ударов крылатыми ракетами типа “Искандер” и “Калибр”. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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“С начала вооруженной агрессии противником нанесено 630 ударов крылатыми ракетами типа “Искандер” и “Калибр” по территории нашей страны”, – сообщил Громов.
Детали
Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на ведении боевых действий на востоке Украины. На Киевском, Волынском и Житомирском направлениях ситуация в течение недели существенно не изменилась.
Громов также отметил, что вероятность проведения наступления с территории беларуси и вторжения белорусских войск остается низкой. Однако не исключают, что силы спецподразделений специальных операций республики беларусь с аналогичными подразделениями вооруженных сил россии и частными военными могут осуществить ряд провокаций на границах с Украиной, прежде всего в гомельской и брестской областях.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявил, что россия выпустила по Украине 2960 ракет.
Центр противодействия дезинформации при СНБО отметил, что удары россиян по гражданским объектам – это не ошибки точности ракет, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины.