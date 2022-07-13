росія випустила по Україні понад 2,9 тисячі ракет – Зеленський

Цитата

"2960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти", – сказав Зеленський.

Доповнення

27 червня Зеленський повідомляв, що росія випустила по Україні 2800 ракет.

Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що удари росіян по цивільних об’єктах – це не помилки точності ракет, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України.