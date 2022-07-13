росія випустила по Україні понад 2,9 тисячі ракет – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок росія випустила по Україні 2960 ракет. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі, передає УНН.
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"2960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти", – сказав Зеленський.
Доповнення
27 червня Зеленський повідомляв, що росія випустила по Україні 2800 ракет.
Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що удари росіян по цивільних об’єктах – це не помилки точності ракет, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України.