Зеленський заявив, що росія запустила по Україні 2800 ракет

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“Станом на сьогодні росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет. Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б’ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це не що інше, як терор”, — сказав він.

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Зеленський наголосив, що рф стала найбільшою терористичною організацією світу.

“І це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі — це давати гроші терористам”, — додав президент.

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