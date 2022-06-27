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Зеленский заявил, что россия запустила по Украине 2800 ракет

Зеленский заявил, что россия запустила по Украине 2800 ракет

Киев • УНН

 • 87887 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что россия применила против Украины уже почти 2800 разных крылатых ракет, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на сегодня россия применила против Украины уже почти 2800 разных крылатых ракет. Количество авиабомб, снарядов реактивной артиллерии, которые бьют по наших городах, просто не поддается подсчету. Их сотни тысяч за четыре месяца войны. Это не что другое, как террор”, — сказал он.

Детали

Зеленский подчеркнул, что рф стала крупнейшей террористической организацией мира.

“И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству — это давать деньги террористам”, — добавил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: российский удар по ТЦ в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы

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