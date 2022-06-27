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Зеленський: російський удар по ТЦ в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи

Зеленський: російський удар по ТЦ в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи

Київ • УНН

 • 137030 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині — жінки, діти, звичайні цивільні люди... Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів... Вдарити ракетами по такому об’єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі”, — сказав він.

Деталі

Зеленський наголосив, що це не помилкове попадання ракет, а прорахований російський удар — саме в цей торговельний центр.

Він також додав, що встановити точну кількість жертв наразі неможливо.

“Маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними”, — сказав президент України.

Зеленський зазначив, що усім пораненим буде надана необхідна допомога.

“Київські лікарі вже вирушили в Кременчук. Міністр внутрішніх справ — на місці, координуватиме всі необхідні дії. Мої співчуття рідним і близьким загиблих у цьому страшному теракті. І я прошу кожного й кожну — завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, виходьте в укриття. Обов’язково. Не ігноруйте. росія не буде зупинятися ні перед чим”, — додав він.

Нагадаємо

Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.

Одна з них потрапила у міський стадіон.

За останніми даними голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, в результаті атаки загинуло щонайменше 13 мирних мешканців міста.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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