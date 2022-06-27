Зеленский: российский удар по ТЦ в Кременчуге – это один из самых дерзких террористических актов в истории Европы

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“Мирный город, обычный торговый центр, внутри — женщины, дети, обычные гражданские люди... Перед объявлением воздушной тревоги там было около тысячи человек. На счастье, насколько это известно на это время, многие успели выйти. Их успели вывести. Но внутри еще оставались люди: работники, часть посетителей... Ударить ракетами по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле”, — сказал он.

Детали

Зеленский подчеркнул, что это не ошибочное попадание ракет, а просчитанный российский удар — именно в этот торговый центр.

Он также добавил, что установить точное количество жертв пока невозможно.

“Должны быть осознаны того, что потери могут быть значительными”, — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что всем раненым будет оказана необходимая помощь.

“Киевские врачи уже отправились в Кременчуг. Министр внутренних дел — на месте, будет координировать все необходимые действия. Мои соболезнования родным и близким погибших в этом страшном теракте. И я прошу каждого и каждую — всегда, когда вы слышите сирену воздушной тревоги, выходите в укрытие. Обязательно. Не игнорируйте. россия не будет останавливаться ни перед чем”, — добавил он.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области.

Одна из них попала в городской стадион.

По последним данным председателя Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, в результате атаки погибло по меньшей мере 13 мирных жителей города.

По процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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