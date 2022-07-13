россия выпустила по Украине более 2,9 тысячи ракет – Зеленский

Цитата

"2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты", – сказал Зеленский.

Дополнение

27 июня Зеленский сообщал, что россия выпустила по Украине 2800 ракет.

Центр противодействия дезинформации при СНБО отметил, что удары россиян по гражданским объектам – это не ошибки точности ракет, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины.