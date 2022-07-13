россия выпустила по Украине более 2,9 тысячи ракет – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро россия выпустила по Украине 2960 ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле, передает УНН.
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"2960 ракет по состоянию на это утро – именно столько успела запустить россия по нашим городам. И главная цель ракет – гражданские объекты", – сказал Зеленский.
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27 июня Зеленский сообщал, что россия выпустила по Украине 2800 ракет.
Центр противодействия дезинформации при СНБО отметил, что удары россиян по гражданским объектам – это не ошибки точности ракет, а прицельный огонь, целью которого является террор населения и руководства Украины.