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Удари рф по цивільних об'єктах в Україні - не помилки точності ракет, а прицільний вогонь – ЦПД

Удари рф по цивільних об'єктах в Україні - не помилки точності ракет, а прицільний вогонь – ЦПД

Київ • УНН

 • 200512 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Удари росіян по цивільних об’єктах – це не помилки точності ракет, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.

Цитата

«Про проблеми точності ракет Х-22 відомо ще в срср. Тоді в їх ТТХ закладалася похибка у 500м від цілі з компенсацією недоліку за рахунок потужності. Та війна в Україні показала, що похибка точності перевищує 500м і досягає аж до 3км», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що з травня зс рф почали випробувати Х-22 з метою з’ясування її ефективності, і за півтора місяця з'ясували, що дальність застосування ракет замість 600 км становить не більше 200 км. Саме на цій відстані Х-22 зберігає точність.

В ЦПД зазначають, що тепер для ударів по Україні ворог використовує саме ці параметри:

  • удар по Кременчуку здійснено з відстані 200км;
  • удар по Білгород-Дністровському здійснено зі 170 км.

«Тому удари по цивільних об’єктах – це не помилки точності, а прицільний вогонь, метою якого є терор населення та керівництва України», - інформує ЦПД.

Доповнення

Радник голови МВС Вадим Денисенко повідомляв, що російські окупанти змінили стратегію обстрілів по Україні. Раніше вони випускали кілька ракет, а зараз десятки.

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