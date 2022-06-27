рф змінила стратегію обстрілів по Україні - радник голови МВС

Цитата

«Росіяни починають масово обстрілювати українські міста. Вони змінили по суті свою стратегію обстрілів. Раніше вони випускали декілька ракет, а зараз це вимірюється десятками... Ракети, якими вони зараз стріляються, це ракети, які розроблялися в середині минулого століття і призначалися для знищення авіаносців, крейсерів і морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3-4 тис. км/год. Тому їх дуже тяжко збивати», - розповів Денисенко.

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За його словами, окупанти мають достатньо запасів старої радянської техніки.

«Ці ракети не точні та призначалися для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. росії не вдається відновити виробництво «Калібрів» і високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки достатньо», - зазначив Денисенко.

Доповнення

Інститут вивчення війни повідомляв, що російські окупанти посилили обстріли українських позицій.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Він зазначив, що лише за суботу,25 червня, рф випустила по Україні 62 ракети.