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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Україні потрібна потужна сучасна ППО, про це щоденно говоримо з партнерами – Зеленський

Україні потрібна потужна сучасна ППО, про це щоденно говоримо з партнерами – Зеленський

Київ • УНН

 • 125259 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що Україні потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від російських ракет, передає УНН.

Деталі

Зеленський прокоментував обстріл Києва здійснений російськими окупантами вранці 26 червня. Також він додав, що ракети били й по Миколаївській області, по Чернігівщині, по Одесі, і по Черкасах.

“Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Усім, хто був поранений, надається вся необхідна допомога. Частину ракет збито. Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона — сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі”, — сказав він.

Зеленський також додав, що “затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження — це насправді запрошення для росії бити знову й знову”.

“Окупантів — цих терористів — треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти. Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети — це за одну лише суботу, за 24 години. Вони — про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери „Великої сімки“, які саме сьогодні зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. Але це можливо, тільки якщо ми отримаємо все те, що запитуємо, і саме в такі терміни, у які потребуємо, — і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти росії. Інакше в цій війні не може бути. Бо саме тут — у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області — ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше. Звичайно, немає в росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя”, — сказав він.

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